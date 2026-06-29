Unió de Pagesos reclama una arrencada social i ordenada de vinyes

Unió de Pagesos reclama que es faci un recompte de les vinyes d'arreu de Catalunya i que s'impulsi una arrencada "social" i "ordenada" d'aquest cultiu davant l'estoc de raïm. Segons el sindicat, la disminució del consum de vi "mundialment", el canvi climàtic i la situació geopolítica són els principals motius que han fet caure el seu consum.
"L'única manera de salvar el sector és equilibrant aquesta oferta i la demanda i això suposa poder treure vinyes del mercat", ha asseverat David Sendra, responsable de la Vinya i el Vi d'UP. Aquest dilluns, els agricultors han entregat una carta a les oficines comarcals d'Agricultura del Vendrell, Falset, Valls, Gandesa i Tàrrega per demanar la implementació d'aquestes mesures al Departament.
Mobilització
Unió de Pagesos explicarà demà, en roda de premsa a Vilafranca del Penedès, la necessitat urgent de mesures estructurals per al sector de la vinya i el vi, després que alguns cellers ja han comunicat a viticultors que no els compraran raïm aquesta campanya pels elevats estocs encara existents, i pel fet que la verema en verd i la destil·lació de crisi tampoc seran suficients. El sindicat convocarà una mobilització els pròxims dies en protesta per aquesta situació.