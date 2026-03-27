Una Setmana Santa al 90%

El sector turístic de la demarcació de Tarragona preveu una bona Setmana Santa, amb ocupacions al voltant del 90% tant a la Costa Daurada, com a les Terres de l'Ebre i a les comarques d'interior, més enfocades a cases rurals i càmpings. Són les previsions que tenen des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que estima que entre el 75% i el 80% dels allotjaments obriran.
"Totes les Setmanes Santes acostumen a ser iguals: sempre es mou moltíssima gent i tenim certa competència de la neu", destaca el portaveu de la FEHT, Xavier Guardià. Les ocupacions esperades del 90% són "dades molt bones, però habituals" per aquestes dates, especialment els dies àlgids que van des de Dijous Sant fins Dilluns de Pasqua.
Pel que fa a l'arribada de més turistes del Regne Unit que anys enrere, ho atribueix al fet que "la destinació estira la temporada", fet que consolida la voluntat de desestacionalitzar que fa temps que persegueix el sector. "El touroperador, al final, juga amb la demanda. Si veu que n'hi ha parla amb l'aeroport, posa el vol i a partir d'aquí comença la festa", detalla el portaveu de la FEHT. De tota manera, Guardià reconeix que és difícil consolidar un volum gran de britànics per aquestes dates perquè els dies de vacances són escassos i la majoria opta per quedar-se al seu país. La majoria dels visitants seran catalans i de la resta de l'Estat.
Turisme esportiu
En els darrers anys, a la Costa Daurada la Setmana Santa és sinònim de turisme esportiu. Entre els diferents campionats previstos hi ha uns 45.000 inscrits, als quals cal sumar-hi els acompanyants de familiars que puguin portar. Un volum de gent que fa que molts hotels omplin només amb aquests visitants.