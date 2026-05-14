Temps de circ

La 30a edició de la Fira Trapezi de Reus ha arrencat amb els primers espectacles i l'acte institucional inaugural. El primer espectacle que s'ha pogut veure ha estat 'Topdown', de la companyia francoitaliana La Triochka, on tres dones han format figures i fet nombroses acrobàcies amb el cos, davant de més d'un centenar de persones. Tot i això, l'espectacle inaugural, 'Entre el cel i la terra' de la companyia Circ Pistolet, s'ha programat a quarts d'onze de la nit a la plaça del Mercadal.
Abans, a Cal Massó, s'ha fet l'acte institucional que ha donat el tret de sortida a la Fira Trapezi. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha posat en valor el circ perquè "ofereix un llenguatge que arriba de manera transversal a petits i grans, que emociona i interpel·la com a societat". "Ens reuneix en espais comuns per viure experiències col·lectives. Això, avui, on proliferen discursos individualistes i on ens volen separats, penso que és més necessari que mai. L'èxit de la Fira Trapezi parla molt bé de nosaltres com a societat", ha valorat.
A l'acte també hi ha assistit el director general d'Arts Escèniques i Música del Ministeri de Cultura, Javier Monsalve, que ha afirmat que la fira és "imprescindible" pel sector a nivell estatal, i ha assenyalat que les propostes que s'hi programen "exploren el risc" i la presència de companyies internacionals permet posar el certamen en el mapa "a nivell europeu".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha volgut agrair "a qui va tenir la boja idea" d'engegar el Trapezi, la valentia de fer-ho; i als que l'han continuat durant 30 anys la seva feina perquè "vagi creixent en qualitat, il·lusió i alegria". Finalment, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmat que el festival és "un motor cultural del país" i ha reivindicat: "al sud també tenim cultura amb alt nivell".
Alba Sarraute i Cristina Cazorla, directores artístiques, han explicat que "els artistes volen ser-hi, i no només per presentar la seva peça sinó per explicar què faran en el futur per crear els vincles amb els altres agents i generar un mercat". Trapezi també destaca per la seva vessant professional, on programadors i artistes es trobaran per compartir espais de pensament, showcases i zones de networking.
La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies nacionals i internacionals.