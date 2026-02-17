Finalitza la rave de Conesa

Una festa 'rave' que hi va haver a Conesa (Conca de Barberà) durant tot el cap de setmana de carnaval va acabar aquest dilluns al vespre sense incidents. En el punt àlgid de la trobada s'hi van arribar a reunir 3.000 persones i 500 vehicles, segons dades dels Mossos d'Esquadra.
Els agents van denunciar sis persones: dues per tinença de substàncies estupefaents i tres per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents amb la corresponent immobilització del vehicle. A banda, una sisena persona va ser multada pel Servei Català de Trànsit. Segons la policia, a la 'rave' no hi va haver aldarulls i el dispositiu va evitar que la festa s'allargués més dies.
La trobada es va fer en uns terrenys apartats del nucli urbà, a prop de la carretera TV-2244. Els Mossos d'Esquadra la van estar controlant des de divendres passat i pels volts de les 14 hores d'aquest dilluns van finalitzar els punts de control per impedir que més persones s'hi afegissin. Cap a les 20 hores es va donar per conclòs el dispositiu.