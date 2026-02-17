Un tram de la N-340 a Mont-roig del Camp és el més perillós de la xarxa viària estatal

El RACC ha presentat la 22a edició del Mapa de risc segons la metodologia iRAP, corresponent al trienni 2022-2024. Aquest estudi identifica els trams de via interurbana amb risc més alt que es produeixi un accident greu o mortal, valorat en termes relatius en funció de la quantitat de vehicles que hi circulen. L'objecte d'anàlisi ha estat la Xarxa de Carreteres de l'Estat (RCE), de titularitat íntegrament ministerial, per a la tramificació de la qual s'ha atès a certs criteris d'homogeneïtat quant a la tipologia de la via, el tipus d'interseccions que presenta i l'existència de trams amb calçada única o calçades separades.
El tram amb la probabilitat més gran per a un conductor de patir un accident greu o mortal es troba a l'N-340 a Tarragona, carretera que té 127 km perillosos en tot el seu traçat. En concret el tram més perillós són els 5,9 km entre Mont-roig del Camp i la intersecció amb la T-323, amb una intensitat mitjana diària de 2.319 vehicles i tres accidents amb morts o ferits greus.
Una altra carretera que passa per la demarcació de Tarragona, la N-420, és la segona de l'Estat amb més quilòmetres perillosos, amb un total de 149 km.