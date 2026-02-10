Els gossos de Tarragona tindran censat l'ADN

L'Ajuntament de Tarragona farà censar l'ADN dels gossos amb la finalitat de poder identificar quins animals han deixat deposicions a la via pública i així poder sancionar els propietaris. Aquest dimarts s'ha presentat la mesura i ha arrencat la campanya informativa que s'allargarà fins el 15 d'agost. Els animals hauran de passar per la clínica veterinària, on se'ls agafarà una mostra genètica, que se seqüenciarà en un laboratori. Les dades s'afegiran al registre ja existent i s'hi podrà accedir a través d'un codi QR que els animals duran en una placa penjada al coll.
A partir d'aleshores, els propietaris dels animals que no estiguin al registre podran ser sancionats amb 1.500 euros, que s'afegeix a la de 300 euros per no tenir el gos amb el xip o els també 300 euros per deixar excrements de l'animal al carrer. "Aquesta no és una mesura recaptatòria, tant de bo no recaptem ni un cèntim; és una mesura de civisme", ha afirmat l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, que ha afegit que amb el registre es protegeix, "els animals, l'espai públic i el conjunt de la ciutadania".
Enrique Perigüell, directiu de l'empresa ADN Canino -que implementarà el sistema a Tarragona-, ha explicat que a partir del 15 d'agost començaran l'anàlisi de restes de fema a la via pública. Ho faran en "batudes" en les quals un tècnic de la companyia anirà acompanyat d'un agent de la Guàrdia Urbana, que aixecarà acta cada vegada que s'agafi una mostra d'una deposició del carrer. La mostra s'analitzarà i, si hi ha coincidència amb un animal registrat, se sancionarà.