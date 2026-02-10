FuneCamp recorrerà la sentència que anul·la el projecte de funerària pública

Funecamp interposarà un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recórrer la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, que anul·la l'empresa funerària supramunicipal, impulsada per Reus, Salou, Vila-seca i Constantí.
Tot i mostrar el "màxim respecte" a la resolució, Funecamp considera que aquesta "no és ferma" i que "no recull de manera adequada la realitat del projecte". En un comunicat, la funerària pública diu que manté el "convenciment que el projecte és legal i viable, avalat per informes tècnics i econòmics rigorosos". A més, afirma que continuarà treballant amb "responsabilitat, rigor i respecte absolut a la legalitat en benefici del territori".
Per la seva banda, Mémora ha valorat de forma molt positiva la resolució, que estima "íntegrament" el recurs interposat per aquesta firma, per Funeconca i per Serveis Funeraris Pedrola Montbrió.
Mémora afirma que la decisió judicial fonamenta la decisió en la "invalidesa" de la memòria econòmica que acompanyava el projecte, per "no complir els requisits legals exigits" i subratlla que imposa els costos del litigi als quatre ajuntaments.