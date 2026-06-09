L'Ajuntament de Tarragona crea un mapa de punts per observar l'eclipsi

L'Ajuntament de Tarragona ha creat un mapa de punts d'observació per contemplar l'eclipsi total solar del pròxim 12 d’agost. Els espais s'han distribuït per diferents zones de la ciutat amb l'objectiu que es pugui veure el fenomen en algun lloc proper de les llars i per evitar els desplaçaments al màxim.
Els sis punts escollits són: el parc de l'Anella Mediterrània, amb un aforament per a 10.000 persones; el solar proper al barri de Buenos Aires, a Bonavista, amb un aforament d'unes 15.000 persones; la Marina Port Tàrraco, amb espai per acollir fins a 20.000 persones; el parc Francolí, per a 1.500; el camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau, amb un aforament de 4.000; i l'aparcament de Sescelades, preparat per acollir fins a 7.000 persones.
Activitats prèvies
La conselleria de Medi Ambient ofereix una experiència immersiva dins d’un planetari inflable 360º Full Dome amb projeccions d’alta qualitat sobre l’univers. Durant les sessions, obertes a tothom, es realitzarà una simulació del cel i es parlarà de constel·lacions, mitologia, contaminació lumínica i fenòmens astronòmics de la mà de personal especialitzat acreditat per la Fundació Starlight. El planetari es podrà visitar els dies 25,26 i 28 de juny, 6, 7, 8 i 23, 24 i 26 de juliol a diferents ubicacions com escoles i equipaments municipals.
La Capçalera del Circ també acollirà la projecció d’un videomapatge arquitectònic professional adaptat a la façana del monument. Una experiència audiovisual immersiva que es podrà viure els dies 25 de juliol, 1 i 8 d’agost.
Els mesos de juny i juliol, s'han programat també activitats d’observació del cel tant diürna com nocturna a partir de telescopi per a observar des del Balcó del Mediterrani els trets claus tant del sol com de la lluna com ara les taques solars, la granulació de la fotosfera i estructures de l'atmosfera solar com protuberàncies, flamarades i filaments i la dinàmica de la nostra estrella. I de nit, es durà a terme també observació del cel nocturn amb telescopi automatitzat, conduïda per guies astronòmics. Les activitats es duran a terme el 21 de juny i 12 de juliol.
El 29 de juliol serà el torn d''El Gran Eclipsi', un espectacle astronòmic, divulgatiu i immersiu que combina ciència, narrativa i elements escènics per apropar al públic el fenomen excepcional d’un eclipsi solar total. L’activitat explica què és un eclipsi, com es produeix i quins efectes té sobre el medi natural i les persones, incorporant una mirada interdisciplinària amb aportacions científiques en àmbits com l’astronomia, la salut visual o l’ecologia.