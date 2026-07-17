Foment del Treball reclama que la revisió del calendari nuclear inclogui les centrals d'Ascó i Vandellòs. Després que aquest dijous el Consell de Seguretat Nuclear avalés la pròrroga d'Almaraz fins al 2030, la patronal opina que això "no ha de ser una excepció aïllada" i creu que suposa un "punt de partida" perquè es faci "immediatament" una anàlisi "realista, rigorosa i global" de la política nuclear espanyola.
En un comunicat, Foment del Treball demana "protegir" la indústria, que necessita energia "disponible, assequible i previsible" i diu que la política energètica "s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, i no en plantejaments ideològics".
Segons l'organització que lidera Josep Sánchez Llibre, a Catalunya mantenir l'activitat d'Ascó i Vandellòs és "especialment rellevant" pel "retard acumulat" en el desplegament de les energies renovables. "A casa nostra ara no hi pot haver transició energètica sense l'energia provinent de les centrals nuclears", diu. "Prescindir anticipadament de la capacitat nuclear comportaria més costos energètics, una major exposició a la volatilitat internacional i un risc de pèrdua d'activitat productiva", afegeix.
La patronal insta la Generalitat i l'Estat a actuar "de manera coordinada" i reclama al govern central obrir un "diàleg" amb les empreses propietàries, els organismes reguladors, les comunitats autònomes i els sectors industrials."La transició energètica no es pot construir tancant capacitat de generació abans d'haver garantit la seva substitució", sentencia.
El calendari actual preveu el tancament d'Ascó I l'octubre del 2030, d'Ascó II l'octubre del 2032 i Vandellós II el febrer del 2035.