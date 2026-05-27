Actualitat

El Govern publica al DOGC la proposta del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

S'obre el període d'al·legacions per un espai que englobarà 38.900 hectàrees.

Redacción

Tarragona |

Parc Natural de Muntanyes de Prades
Parc Natural de Muntanyes de Prades | ACN

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dimecres la proposta de decret del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena al DOGC. Es tracta d'un tràmit per crear el parc i, d'aquesta manera, s'obre un període de 45 dies per presentar al·legacions.

L'espai protegit englobarà 38.900 hectàrees de 22 municipis de l'Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà i el Priorat. Els objectius de la creació són conservar els valors associats al paisatge de mosaic agrari, així com potenciar el sector primari, l'adaptació als efectes del canvi climàtic i contribuir a fixar la població dels municipis rurals, entre altres.

Segons s'apunta al decret, els límits del parc s'han definit "segons criteris de representativitat d'hàbitats i espècies d'interès per a la conservació, de coherència geogràfica, a partir de límits físics reconeguts i criteris de connectivitat ecològica".

Prohibicions

Pel que fa a la protecció de l'espai, queden prohibides algunes activitats. Per exemple, no es permetran les activitats d'extracció de recursos geològics, excepte les que ja estan en actiu. Tampoc es podran fer construccions destinades a l'activitat de càmping i zones d'habitacles, ni aparcaments permanents de caravanes i autocaravanes. Altres qüestions que no es permetran són els camps de golf o pavellons esportius, i els centres d'abocament o emmagatzematge de deixalles i la ramaderia intensiva, entre altres.

Gestió

Un dels punts que es reforcen després del procés participatiu per crear el parc és la seva gestió, incrementant la presència dels ajuntaments i dels agents del territori a la Junta Rectora. Hi haurà deu representants de la Generalitat de diverses direccions generals, els Agents Rurals, Bombers i del Centre la Propietat Forestal. Per part dels ens locals, tindran un lloc cinc persones en representació de l'Assemblea d'Alcaldies, un òrgan afegit en l'última proposta, i un representant per a cadascuna de les diputacions, la de Tarragona i la de Lleida. També qui ostenti la presidència de la Junta Rectora del PNIN de Poblet, que mantindrà aquest ens de gestió.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer