El Govern publica al DOGC la proposta del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dimecres la proposta de decret del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena al DOGC. Es tracta d'un tràmit per crear el parc i, d'aquesta manera, s'obre un període de 45 dies per presentar al·legacions.
L'espai protegit englobarà 38.900 hectàrees de 22 municipis de l'Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà i el Priorat. Els objectius de la creació són conservar els valors associats al paisatge de mosaic agrari, així com potenciar el sector primari, l'adaptació als efectes del canvi climàtic i contribuir a fixar la població dels municipis rurals, entre altres.
Segons s'apunta al decret, els límits del parc s'han definit "segons criteris de representativitat d'hàbitats i espècies d'interès per a la conservació, de coherència geogràfica, a partir de límits físics reconeguts i criteris de connectivitat ecològica".
Prohibicions
Pel que fa a la protecció de l'espai, queden prohibides algunes activitats. Per exemple, no es permetran les activitats d'extracció de recursos geològics, excepte les que ja estan en actiu. Tampoc es podran fer construccions destinades a l'activitat de càmping i zones d'habitacles, ni aparcaments permanents de caravanes i autocaravanes. Altres qüestions que no es permetran són els camps de golf o pavellons esportius, i els centres d'abocament o emmagatzematge de deixalles i la ramaderia intensiva, entre altres.
Gestió
Un dels punts que es reforcen després del procés participatiu per crear el parc és la seva gestió, incrementant la presència dels ajuntaments i dels agents del territori a la Junta Rectora. Hi haurà deu representants de la Generalitat de diverses direccions generals, els Agents Rurals, Bombers i del Centre la Propietat Forestal. Per part dels ens locals, tindran un lloc cinc persones en representació de l'Assemblea d'Alcaldies, un òrgan afegit en l'última proposta, i un representant per a cadascuna de les diputacions, la de Tarragona i la de Lleida. També qui ostenti la presidència de la Junta Rectora del PNIN de Poblet, que mantindrà aquest ens de gestió.