Els Mossos detenen dos piròmans

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar quatre incendis del Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. També se'ls imputen tres incendis més en zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Colldejou, que van arrencar de manera consecutiva la tarda del 23 d'abril.
Mossos i Agents Rurals van detectar set focus dels incendis, que van cremar poc més de 600 metres quadrats, però amb un risc potencial d'incendi de fins a 5.000 hectàrees. El passat 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre incendi, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre.