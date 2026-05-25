Baix Camp

Els Mossos detenen dos piròmans

Són un home i una dona acusats de provocar quatre incendis en zona agrícola i forestal.

Redacción

Tarragona |

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.
Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra. | David Zorrakino / Europa Press

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar quatre incendis del Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. També se'ls imputen tres incendis més en zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Colldejou, que van arrencar de manera consecutiva la tarda del 23 d'abril.

Mossos i Agents Rurals van detectar set focus dels incendis, que van cremar poc més de 600 metres quadrats, però amb un risc potencial d'incendi de fins a 5.000 hectàrees. El passat 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre incendi, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer