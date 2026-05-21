Detenen un home a Riba-roja d'Ebre després de matar la parella a Suïssa

La família de la víctima va denunciar-ne la desaparició a principis del 2026.

La policia amb el detingut | Guardia Civil

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Cantonal de Turgòvia (Suïssa), han detingut a Riba-roja d'Ebre un home de 50 anys i nacionalitat suïssa com a presumpte responsable de la mort de la seva parella. Paral·lelament, es van fer actuacions a Suïssa, on es va localitzar el cadàver de la dona, després que el presumpte autor aportés la ubicació exacta de les restes al jardí de l'habitatge que compartia la parella a Suïssa.

Segons la investigació, després de l'homicidi l'investigat va traslladar la seva residència a Espanya i es va instal·lar en una finca aïllada i de molt difícil accés al terme municipal de Riba-roja d'Ebre.

Segons els indicis obtinguts durant la fase inicial de la investigació realitzada per la policia suïssa, la mort s'hauria produït en una data encara no determinada a l'entorn del domicili comú a Suïssa.

L'anàlisi forense realitzada a Suïssa ha permès verificar que les restes trobades a la zona del jardí indicada pel detingut es corresponien amb les de la dona desapareguda, tot i que la causa exacta de la mort continua sent objecte d'investigacions medicoforenses.

Tota l'operació s'ha dut a terme sota la direcció respectiva de les autoritats judicials i fiscals d'Espanya. Per la seva part, EUROJUST va donar suport i va coordinar la dimensió internacional de la investigació assegurant una cooperació efectiva i eficient entre tots dos països.

