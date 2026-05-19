Perill de col·lapse

Un estudi impulsat per la Plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del "col·lapse" que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el Corredor Mediterrani, probablement el 2027. L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació de "precol·lapse" i de "saturació", i afirma que quan entri en funcionament el tercer fil hi haurà "tensió" perquè la prioritat és el pas de passatgers per sobre del de mercaderies.
L'enginyer també apunta que les empreses podrien "perdre competitivitat" i fins i tot marxar de Tarragona perquè no podran arribar les matèries primeres ni traslladar les mercaderies.
Segons l'informe, el 2023 la línia actual comptava amb 170 trens al dia, entre serveis de passatgers i de mercaderies. D'aquesta manera, la línia havia arribat al 85% de la seva capacitat total. L'empresa que firma l'estudi, Mcrit, calcula que entre el 3 i el 4% del transport de mercaderies a Tarragona és ferroviari, mentre que adverteix que el 2030, amb el tercer fil obert, podria arribar al 10%.
Amb el Corredor Mediterrani, calculen que podrien circular cada dia 251 trens per aquest tram, tenint en compte l'increment previst de trens de passatgers i els de mercaderies. D'aquesta manera, s'arribaria al 126% del nivell d'ocupació previst de la xarxa.
Per tal d'evitar aquesta saturació, des de Mercaderies per l'Interior insisteixen a fer passar els trens de mercaderies per una línia que vagi del nus de Vila-seca a Valls i llavors aprofitar el traçat de l'alta velocitat des de Camp de Tarragona fins a Roda de Berà. L'estudi conclou que aquesta alternativa és "rendible" i que la inversió tindria retorn en només cinc anys.