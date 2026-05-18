L'eclipsi per a tothom

Tarragona començarà el compte enrere per a l’eclipsi total de Sol del 12 d’agost amb un cicle de xerrades divulgatives que exploraran el fenomen des de múltiples disciplines científiques i humanístiques.
El programa “Tarragona total: Eclipsa’t de ciència” es desenvoluparà entre el 19 de maig i el 16 de juliol a la Casa Canals de Tarragona i combinarà sessions de caràcter divulgatiu amb aproximacions més específiques a qüestions com l’observació segura del Sol, els mites associats als eclipsis, l’origen del sistema solar o la recerca de vida fora de la Terra.
La primera sessió, el 19 de maig, portarà per títol “Mirar l’eclipsi: astrofísica, art i observació segura” i comptarà amb la participació de Carlos García, astrofísic, professor titular del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV i membre de la Sociedad Española de Astronomía (SEA); i Pere Romero, professor titular de la URV i coordinador del grup de recerca en Oftalmologia.
El 26 de maig tindrà lloc “Eclipsi total: què passa al cel, com afecta les persones i com impacta al territori”, amb Manel Sanromà, doctor en Astrofísica, professor ad honorem de la URV i membre de la Sociedad Española de Astronomía (SEA) i de la International Astronomical Union (IAU); Urbano Lorenzo, catedràtic en l’àmbit de la Metodologia de les Ciències del Comportament de la URV; i Josep Maria Arauzo, catedràtic d’Economia especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica i economia circular.
El 2 de juny, la història i la cultura popular prendran protagonisme amb “Eclipsis al llarg de la història: mites i llegendes”, una conversa amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URV i investigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica especialitzat en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica; Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana de la URV especialitzat en literatura popular i folklore; i Licia Buttà, investigadora del Departament d’Història i Història de l’Art especialitzada en art medieval, iconografia i cultura visual.
La programació continuarà el 9 de juny amb la conferència “De la Lluna a l’origen de la vida: explorant el sistema solar a través de l’estudi de meteorits i roques extraterrestres”, a càrrec de Marina Martínez, investigadora especialitzada en geologia planetària i integrant del projecte internacional Hypatia Mars, dedicat a la simulació de missions tripulades a Mart.
El divulgador científic i escriptor especialitzat en astronomia i astrofísica Joan Anton Català, protagonitzarà la xerrada del 30 de juny, titulada “Hi ha algú, allà fora?”, dedicada a la recerca de vida extraterrestre i als grans interrogants científics vinculats a l’exploració de l’univers.
El 7 de juliol serà el torn de Ignasi Ribas, astrofísic i exdirector de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i investigador de l’Institut de Ciències de l’Espai, que oferirà la conferència “Detectant vida a anys llum: la nova era de l’astrobiologia”, centrada en les noves tecnologies i missions espacials destinades a identificar planetes potencialment habitables fora del sistema solar.
Finalment, el 16 de juliol, Eva Villaver, astrofísica i subdirectora de l’Institut d’Astrofísica de Canàries, tancarà el cicle amb la conferència “Estrellas y vida: ¿dónde se forja el carbono?”, una aproximació als processos astrofísics que expliquen l’origen dels elements químics essencials per a la vida.