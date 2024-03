Les obres al camí de ronda per connectar les platges de l’Arrabassada i la Savinosa començaran aquest estiu

Les obres al camí de ronda de Tarragona per connectar les platges de l’Arrabassada i la Savinosa i convertir-lo en un recorregut per a vianants i bicicletes començaran aquest estiu. La previsió és que estiguin enllestides a principis del 2025.

En concret, es tracta d’un recorregut de 700 metres de longitud que estarà “molt integrat al medi natural”, afavorint la “conservació i millora dels ecosistemes existents”, segons han detallat des de la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, es plantaran prop de 1.700 exemplar de flora pròpia de la zona i es recuperaran espècies autòctones. A més, també es vol descobrir i ensenyar a la ciutadania el patrimoni històric que fins ara es trobava amagat a la zona, com són les restes d’una cisterna medieval, tres búnquers de la Guerra Civil i la trinxera que unia aquestes dues construccions defensives.

Aquesta serà la primera actuació per convertir la finca de la Savinosa en un hub cultural. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha recordat que es tracta d’una obra “de gran envergadura” i que, per tant, les obres de l’antic pretori “duraran el seu temps”. A finals del 2022, ja es va anunciar que començarien, com a molt aviat, el 2030. De moment, la Diputació ja ha presentat el Pla Especial de concreció d’usos de l’equipament a l’Ajuntament de Tarragona.