Dubtes amb el futur del Poble Vell de Corbera d'Ebre

Ja no es pot accedir a l'església del Poble Vell de Corbera d'Ebre. Aquesta és la primera conseqüència de la dissolució de l'Associació Poble Vell, que des d'aquest cap de setmana ha deixat de gestionar aquest conjunt patrimonial. Entre les causes que han motivat aquesta decisió, la seva presidenta Anna Pedrola apunta l'actitud de l'administració local, la qual afirma que "no ha cregut ni ha acompanyat a l'associació en molts aspectes". Segons Pedrola, la manca de suport econòmic en els darrers anys ha acumulat un malestar que ha provocat l'extinció de l'entitat.

Pedrola també ha posat el focus en el departament de Cultura, a qui demana que intervingui per garantir que la feina feta per l'associació en les darreres tres dècades no es perdi i el poble no es deteriori. De la mateixa manera, ha desitjat que les visites a l'espai es mantinguin, ara que serà l'Ajuntament qui s'encarregarà de la seva gestió. Segons l'entitat, l'espai ha atret uns 20.000 visitants anuals.

Davant la possibilitat que sigui el COMEBE qui assumeixi provisionalment la gestió de l'espai mentre es busca una solució definitiva, l'expresident l'Associació Poble Vell, Joan Antonio, ha assenyalat que seria una opció no prevista pel pla director del conjunt patrimonial que, per contra, suggereix la creació d'una fundació. Es tractaria d'una eina de gestió que assegurés la continuïtat i alhora, permetés la participació de diferents organismes, com podrien ser l'Ajuntament, la Diputació, la Universitat o l'Associació, en cas que es recuperés.

Per la seva banda, l'alcalde de Corbera d'Ebre, Sebastià Frixach, i el primer tinent d'alcalde Antonio Álvarez, han assegurat que faran tot allò que sigui possible perquè l'activitat es pugui reprendre. Hi ha visites previstes que s'han d'atendre i no es vol tenir tancar el conjunt patrimonial. Frixach ha avançat que el 29 de febrer visitaran el Memorial Democràtic "per parlar amb la Generalitat" i veure "de quina manera més professional" podria funcionar el Poble Vell.