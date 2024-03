L’Ajuntament de Reus engegarà un procés participatiu per la Zona de Baixes Emissions

L’Ajuntament de Reus engegarà un procés participatiu per redactar l’ordenança que ha de regular la Zona de Baixes Emissions a la ciutat. La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, ha detallat que hi haurà quatre àmbits de consulta: el polític, el tècnic, el territorial i el públic.

Segons Vázquez, aquesta ordenança serà el document que definirà normativament els criteris d’accés i circulació de la ZBE a la ciutat, per poder determinar quins vehicles podran entrar i circular dins d’aquesta zona que engloba 2,68 quilòmetres quadrats del total de 52,8 quilòmetres quadrats que té el municipi. De fet, es tracta de l’espai més cèntric de la ciutat, on hi resideix el 66% de la població.

La previsió és que les reunions s’iniciïn a partir de l’abril i que l’ordenança pugui ser aprovada entre el setembre i l’octubre d’enguany. Vázquez ha especificat que tot i que el consistori “no té cap criteri preestablert”, sí que tenen clar que “han d’anar de la mà d’altres municipis veïns”, com és el cas de l’Ajuntament de Tarragona, qui també es veu obligat a implementar aquesta ZBE.

Paral·lelament, el consistori continua treballant en la instal·lació d’elements físics i eines tecnològiques que permetin la implantació de la ZBE. Es tracta de càmeres lectores de matrícula i de visualització avançada amb analítica de dades per tal de controlar i la monitoritzar els accessos a la zona. També s’instal·laran càmeres de seguiment de l’estat del trànsit en els principals accessos i rotondes d’entrada a la ciutat, una xarxa de sensors de qualitat d’aire i soroll connectats i una plataforma de gestió per analitzar i fer seguiment de les dades obtingudes, entre altres.

Durant els últims mesos, el consistori també ha posat en marxa altres mesures complementàries com són pla d’aparcaments dissuasius, la pacificació del trànsit, els projectes de vianalització, el desplegament de la xarxa de carrils bici, la bicicleta compartida, el bus a demanda i l’estació de Bellissens.