El Govern licita el futur edifici principal de l'Hospital Joan XXIII

El Govern ha licitat les obres de construcció del nou edifici principal de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, així com de les instal·lacions necessàries. El pressupost de les dues licitacions és de 249.369.000 euros. Els treballs s'iniciaran a finals d'aquest 2024 i es preveu que tinguin una durada de 40 mesos.

Es tracta del pas previ a l'arrencada de la següent fase del macroprojecte d'ampliació del parc sanitari. "El nou pas engegat evidencia l'aposta ferma del Govern pel sistema públic de salut i per la millora de la qualitat assistencial d'un hospital de referència; el full de ruta continua el seu curs, sense aturar ni alterar l'activitat", ha dit la gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, Imma Grau.

El portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ha oficialitzat aquest divendres la licitació de l'actuació. Així, l'edifici principal, amb una superfície de 75.833,50 metres quadrats, acollirà, serveis assistencials.

El nou equipament s'articularà a través d'un vestíbul lineal on confluiran els accessos, quedant a l'est els serveis ambulatoris i a l'oest, el "CORE", on es durà a terme l'activitat d'alta tecnologia i les unitats d'hospitalització. Les noves instal·lacions tindran dos nivells soterrats, planta baixa i nou més en alçada.

Entre els diversos treballs previstos, el projecte inclou l'ampliació de l'edifici de la central d'energies existent i la reforma a l'edifici C, el d'Urgències, on s'adequarà l'àmbit de l'antic accés per incorporar-hi zones d'atenció al pacient i de diagnosi per la imatge.

La licitació de l'edifici principal es produeix mentre s'encara la recta final per enllestir la primera fase d'obres amb la construcció de l'edifici pont, el qual acollirà la nova sala d'espera d'Urgències, les admissions, triatge i el control de seguretat. Així, s'unirà l'actual hospital amb el futur equipament i entrarà en funcionament a mitjans d'any.