Acorden la llibertat pel gerent i treballador de l'empresa Antiokupa Tarragona

L'Audiència de Tarragona ha acordat la llibertat per als dos investigats de l'empresa Antiokupa Tarragona. Es tracta del gerent i un treballador acusats de fer desocupacions extrajudicials, els quals van interposar un recurs d'apel·lació a la decisió del jutjat d'instrucció 3 de Reus, que en va decretar presó provisional.

La Sala argumenta que no hi ha risc de fuga per l'arrelament d'ambdós ni tampoc risc de reiteració delictiva. A més, considera que "no és proporcional" la mesura. La causa està oberta per diversos delictes com el de lesions, violació de domicili, danys, coaccions, assetjament, robatori amb força, amenaces, contra la integritat moral en l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques.

També està oberta pels delictes de descobriment i revelació de secret, falsificació de document públic, robatori amb violència i pertinença a organització criminal. Pel que fa a les mesures cautelars, el magistrat de la secció segona de l'Audiència de Tarragona els imposa l'obligació de comparèixer setmanalment als jutjats i la prohibició d'abandonar el país, així com l'entrega del passaport i l'obligació de comunicar qualsevol canvi de domicili.