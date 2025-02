El govern subvencionarà dos projectes d'hidrogen verd a Ascó i la Pobla de Mafumet

Dos projectes de producció d'hidrogen verd ubicats a les localitats d'Ascó i la Pobla de Mafumet han estat seleccionats provisionalment en una concessió d'ajuts anunciada aquest divendres pel govern central. Segons ha detallat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, s'ha donat "llum verda" a aquestes iniciatives dins del pla de "valls i clústers" d'hidrogen que està dotat amb 1.214 milions d'euros dels fons NextGeneration de la Unió Europea.

Tal com ha dit Aagesen en un esmorzar informatiu a Madrid, el projecte de clústers i valls d'hidrogen verd situa l'Estat com un referent en aquesta energia sostenible. "Permetrà avançar en la descarbonització dels sectors on és més difícil", ha defensat davant professionals del sector. De fet, ha remarcat que una de les particularitats del pla és que buscava que el combustible es consumeixi molt a prop d'on es genera.

També s'han seleccionat projectes de Galícia, Castella i Lleó i l'Aragó. En el cas dels projectes d'Ascó i la Pobla la concessió preveu destinar un total de 236 milions d'euros per unes plantes que preveuen una inversió total de 617 milions.