Arrenquen les obres del nou Fòrum de la Justícia de Tarragona

Les obres per construir el nou Fòrum de la Justícia de Tarragona han arrencat aquest dijous al solar del carrer Arquebisbe Pont i Gol, després de 23 anys d'ençà que es va posar la primera pedra en un altre terreny. El projecte llargament esperat s'ha redefinit per adequar-lo a les noves necessitats judicials.
L'edifici tindrà gairebé 40.000 m2 i acollirà les vuit seus judicials que actualment estan repartides per la ciutat. L'actuació, amb una inversió de 94,2 milions d'euros, es preveu que estigui enllestida en l'últim trimestre de 2028 i que entri en funcionament el 2029. "Més que doblem la capacitat d'espai, unifiquen tots els serveis, és un guany quantitatiu, però sobretot és un guany qualitatiu", ha dit el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.