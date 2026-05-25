Recuperen unes 300 peces amb valor patrimonial

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial de diferents èpoques que es trobaven al domicili particular d'un arqueòleg de Torredembarra. Durant dècades l'home havia anat recopilant el material i el tenia en vora 300 capses repartides entre el jardí de casa i l'interior d'un domicili de Tarragona.
Arran de l'operatiu, que s'ha dut a terme conjuntament amb Mossos d'Esquadra i Fiscalia, se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric, que podrien comportar penes de presó. Entre el material intervingut hi ha peces de l'època romana de Tarraco, una placa de ceràmica de Ca l'Agapito o 1.000 monedes de l'època de la Guerra del Francès (s. XIX) encunyades a Tarragona.
La investigació es va iniciar arran d'un correu electrònic que informava que a un bar de Torredembarra s'exhibia part d'una inscripció en ceràmica del segle XVII que corresponia a l'antic beateri de Sant Domènech, també conegut com Ca l'Agapito. Arran d'això, el novembre de l'any passat, la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d'Esquadra van inspeccionar l'establiment, propietat de l'arqueòleg investigat, on també hi van trobar un coll d'àmfora o fragments d'una inscripció funerària.
A partir de parlar amb l'investigat, els va mostrar tot el material que tenia al seu domicili. Unes 260 caixes apilades al jardí plenes de peces arqueològiques que havia anat recopilant durant 30 anys de feina. A més també hi havia unes 40 caixes més en un domicili de Tarragona. Un cop se'l va informar de les conseqüències penals de la investigació, també va acabar lliurant el miler de monedes pertanyents a l'època de la Guerra del Francès.
Segons ha explicat el caporal de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, l'home tenia una empresa d'excavacions arqueològiques i durant la seva trajectòria havia fet més de 460 intervencions a Tarragona. D'aquestes, en 260 casos no havia presentat la memòria preceptiva de les troballes al Departament de Cultura de la Generalitat. Una administració que tampoc les hauria reclamat.