Aportació de 4.000 metres cúbics de sorra a la platja per frenar l'erosió

Els treballs de reposició de sorra han començat aquest dilluns a la platja d'Altafulla amb arena procedent del port de Torredembarra. En total, fins demà es traslladaran 4.000 metres cúbics a la zona de Botigues de Mar, la més "erosionada" i "exposada" pels temporals.

Segons ha explicat la coalcaldessa, Alba Muntadas, en els pròxims mesos negociaran amb el Ministeri de Transició Ecològica i el port torrenc la concessió de 14.500 metres cúbics, que és l'aportació que necessita el municipi. En paral·lel, Costes preveu tenir enllestits els plecs per treure a licitació la redacció del projecte executiu i l'estudi d'impacte ambiental per a la construcció d'un o dos espigons semisubmergits, que han de servir per aturar la regressió de l'espai.