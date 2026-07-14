De Junts a Aliança

El regidor de Junts a Cambrils Enric Daza ha fitxat per Aliança Catalana per a les eleccions municipals del 2027, segons ha anunciat el partit en un acte públic a la localitat tarragonina que ha comptat amb la presència del mateix Daza, del secretari d'organització d'Aliança, Oriol Gès, i de la secretària de Política Institucional, Aurora Fornos.
Daza, que a principis de l'any passat va ser expulsat del govern en coalició que el PSC formava amb Junts -fet que va provocar la sortida del pacte dels de Puigdemont i la dimissió de l'alcalde- ha explicat que el canvi de partit respon a una reflexió "profunda" i ha afirmat que assumeix el repte "amb la mateixa il·lusió i més experiència que mai".
"Necessitem tornar a posar ordre, cuidar els nostres carrers, reforçar la seguretat, impulsar el comerç, protegir el nostre model turístic i tornar a situar els interessos dels cambrilencs al centre de totes les decisions. Estic convençut que Aliança Catalana és la força que ens permetrà fer possible aquest canvi", ha assegurat Daza.
Amb aquest canvi, ja són tres les formacions amb les que el regidor ha participat en diferents eleccions municipals: Nou Moviment Ciutadà, Junts i Aliança Catalana.