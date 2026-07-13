Indicis d'incendi provocat

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que "hi ha indicis" que l'incendi d'Aiguamúrcia ha estat provocat, però que, de moment, no hi ha detinguts. Així ho ha dit en una atenció als mitjans des del centre de comandament, on ha assegurat que Mossos d'Esquadra i Agents Rurals treballen amb aquesta hipòtesi, i que els focs previs declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia també podrien ser provocats.
Parlon ha afegit que es treballa amb un pronòstic "positiu però amb un 10% d'alerta". La consellera ha concretat també que l'evacuació d'urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol està pràcticament acabada i que hi ha 50 persones i 33 animals de companyia acollits al casal de Vila-rodona, mentre que altres persones han anat amb familiars.
La consellera ha dit que és "previsible" que fins al vespre aquestes persones evacuades no puguin tornar a casa ni es puguin aixecar els confinaments.
Risc
El cap de la intervenció dels Bombers a l'incendi, Ricard Expósito, ha explicat que hi ha un 90% del perímetre estabilitzat. Pel que fa al flanc esquerre, ha detallat que van cremar el perímetre fins a arribar a la carretera i que al dret treballen en una estratègia similar, utilitzant camps de vinyes i rostolls i pistes forestals, és a dir, amb foc tècnic.
Ha detallat que la part estabilitzada entrarà en una "prova d'estrès" a partir del migdia, quan està prevista l'entrada de vent del sud i l'augment de les temperatures. Per als bombers, el període de màxim risc serà entre el migdia i les set de la tarda. A partir de llavors, veuran com ha respost el foc per valorar si es pot fer un canvi de fase o no. L'objectiu és poder donar per estabilitzat el foc aquest dilluns, i per això estan abocant tots els recursos per treballar "de manera estratègica" els punts que preocupen més.
Els Bombers treballen en una superfície estimada de 150 hectàrees i un perímetre d'uns vuit quilòmetres. Els Agents Rurals han concretat que l'incendi afecta una superfície de 142 hectàrees, segons dades provisionals a les 0.30 hores d'aquest dilluns. La major part de la superfície afectada correspon a terreny forestal arbrat.
Expósito ha reconegut, però que hi ha un potencial de 2.000 hectàrees, i per això han informat en aquest sentit els ajuntaments dels municipis del nord. Amb tot, ha insistit que l'objectiu dels Bombers és treballar perquè a partir d'aquesta tarda aquestes 2.000 hectàrees quedin "fora de l'escenari".