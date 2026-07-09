La URV i Cambrils creen una Càtedra sobre la dieta mediterrània

La URV i l'Ajuntament de Cambrils han creat la Càtedra sobre la Dieta Mediterrània. Articularà coneixement nutricional, dietètic i gastronòmic amb la recerca en salut i el municipi del Baix Camp serà "un laboratori viu on cuina, territori, benestar i salut convergeixin", i connecti cuiners, nutricionistes, professionals sanitaris, investigadors de la salut i agents del territori, per "generar coneixement útil, transferible i socialment rellevant".
La dirigiran Jordi Salas-Salvadó, i Nancy Babio. Un dels objectius és crear l'Observatori de Salut de l'àrea Mediterrània Catalunya Sud i que Cambril sigui "l'epicentre d'un estudi per mesurar els hàbits alimentaris i l'adhesió a la dieta mediterrània de la població".
Com ha assenyalat la subdirectora de la Càtedra, Nancy Babi, tot i estar molt lligada a Catalunya, la dieta mediterrània "no està garantida". Només el 48% dels joves la segueixen habitualment. La càtedra buscarà aliances amb centres de recerca internacionals i promourà moltes activitats formatives i de divulgació per tal que la dieta mediterrània es consolidi "en la vida quotidiana de les persones".