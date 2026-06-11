La Diputació del futur

L'estudi d'arquitectes Pascual-Ausió-Fernández SCP ha estat la més ben valorada pel jurat d'experts i serà l'encarregat de redactar el projecte i dirigir les obres de rehabilitació de la nova seu de la Diputació de Tarragona a l'edifici de la plaça Imperial Tàrraco. Segons el jurat, la proposta és "realista i continguda", que "presenta una intervenció equilibrada entre preservació i transformació, singularitzant-lo en l’entorn de la plaça". Pel que fa a l'interior de l'edifici, es crearà un pati bioclimàtic que "vertebrarà" l'espai. A més, apunten que és una proposta orientada a "la millora de la sostenibilitat, l'eficiència energètica i els usos administratius interiors".
Al mes de setembre es preveu formalitzar el contracte amb l’empresa adjudicatària, que començarà a treballar en la redacció dels projectes bàsic i executiu. Es preveu que les obres puguin començar al llarg de l’any 2028.