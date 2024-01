Acció Climàtica planteja abastir els pantans del Priorat amb aigua de l'Ebre

El departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat dos projectes per garantir un reg de suport al Priorat. Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària. Segons el conseller David Mascort, es tracta d'una "solució estructural" per assegurar el futur del sector primari de la zona, especialment pel cultiu de vinya i olivera. Enguany, cap dels tres pantans prioratins ha tingut suficients recursos per a la campanya de reg.

D'una banda, es proposa portar l'aigua des de Garcia fins al pantà dels Guiamets i després, al de Siurana. Segons el conseller David Mascort, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre n'està al corrent i en paral·lel, les obres de l'EDAR de Reus obriran la porta a "deixar de fer servir la concessió" de Riudecanyes. D'altra banda, es planteja connectar el pantà de Margalef al canal Garrigues-sud.

En conjunt, el departament calcula que es requerirà un pressupost de 60 milions d'euros i un volum anual d'aigua de cinc hectòmetres. Segons el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, es tracta d'una captació de volums "molt baixos" per garantir el futur agrícola de la comarca.