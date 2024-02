La International Skating Academy serà una realitat al setembre

La International Skating Academy és una iniciativa pionera que impulsarà l’hoquei patins i el patinatge artístic, esdevenint acadèmia i centre de tecnificació i consolidant Camp Joliu com la primera seu del món on hi hagi una aliança entre la formació acadèmica per a esportistes de tots els àmbits de l’skating i els principals clubs de referència a Catalunya.

Clubs com el Vendrell, Vilanova i Vilafranca han donat suport al projecte i s'espera que de cara a les properes setmanes el C.E. Noia i el Club Patí Calafell també signin els seus respectius convenis.

Carles Folguera, Director Estratègic de la Nastic Sport Academy i veterà jugador d’hoquei patins ha afirmat que l'objectiu és “fer compatible una gran formació acadèmica amb l’alt rendiment esportiu". Folguera es va incorporar fa dos anys al Campus Camp Joliu després de la seva dilatada experiència al Futbol Club Barcelona i com a director de La Masia duran dues dècades.