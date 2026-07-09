Nou espais naturals tancats per risc extrem d’incendis

La situació de risc extrem d’incendi forestal ha dut els Agents Rurals a elevar fins a nou la llista d’espais naturals tancats per l’activació del nivell 4 del Pla Alfa. L’últim indret on s’ha restringit l’accés aquest dijous a mig matí - excepte a veïns i serveis- és el Parc Natural de la Serra de Montsant.
En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d’especialitat de l’Àrea de Tarragona, Andreu Momblan des del Montmell-Marmellar, tancat des d’aquesta mitjanit passada. Els Agents Rurals lamenten que els cal fer “molta pressió” sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. “Han d’entendre que són per la seguretat de tothom”, ressalten.
Aixequen el confinament del Pla de Manlleu
Protecció Civil ha enviat una nova alerta als mòbils per aixecar el confinament del Pla de Manlleu, atesa la millora de les condicions de l'incendi forestal declarat dimecres al terme municipal. La situació de l'incendi és la mateixa, però Protecció Civil havia enviat l'alerta perquè la població es tanqués a casa per evitar les molèsties pel fum. Els Bombers van donar el foc per estabilitzat el mateix dimecres poc abans de les deu de la nit. Ha afectat una superfície d’unes 80 hectàrees, la majoria forestals.