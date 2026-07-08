El Concurs de Castells estrena un sistema de sorteig per a la venda d'entrades

L'organització del Concurs de Castells implementarà un nou sistema de sorteig per a la venda d'entrades de les dues grans jornades de l'esdeveniment. La proposta respon a l'opinió i la demanda d'aficionats, colles i mitjans de comunicació per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats d'accés sense dependre de l'ordre de compra en un mateix dia i hora, un model que esgotava les localitats en pocs minuts.
Totes les persones interessades es podran inscriure al sorteig del 14 al 16 de juliol a la pàgina web del concurs, i cadascuna rebrà un número d'ordre. El sorteig, que se celebrarà el 20 de juliol al Teatre Tarragona, determinarà el número a partir del qual es començarà a adjudicar la compra d'entrades.