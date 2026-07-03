Salou impulsa una taula de coordinació contra el top manta amb Interior i Cambrils

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha enviat una carta a diferents estaments polítics i policials per crear una taula de coordinació contra el 'top manta'. La mesura la va aprovar fa uns dies per unanimitat el ple de l'Ajuntament de Salou. L'objectiu és crear un espai de treball per coordinar estratègies, compartir informació i impulsar actuacions conjuntes davant una problemàtica que afecta diferents municipis de la Costa Daurada.
La invitació s'ha enviat a la delegada i a la subdedelgada del Govern -com a representants d'Interior-, membres d'ANDEMA (Associació per a la Defensa de la Marca), l'alcalde de Cambrils, i als caps de les policies locals i regidors de seguretat de Cambrils i Salou.
La intenció seria que la taula es reunís per primera vegada durant aquest mes de juliol, si bé no s'ha plantejat una data concreta. En última instància, es busca "definir accions conjuntes contra les xarxes que abasteixen la venda de productes falsificats", així com "protegir el comerç legal, els drets dels consumidors i la qualitat dels principals municipis turístics" davant una situació que "sobrepassa" l'àmbit municipal, han apuntat fonts coneixedores de la situació.