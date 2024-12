Estudiants de la URV busquen una solució amb robòtica al problema dels pèl·lets a les platges

Estudiants d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili busquen una solució a la problemàtica dels pèl·lets del litoral tarragoní en la primera Hackató Robotech. El projecte va sorgir a partir de la idea del president de l’Associació Empersarial Química de Tarragona de buscar empreses amb la capacitat de produir robots per netejar els microplàstics de les platges.

El gerent del clúster TICsud, Sergi Novo, ha explicat que l'objectiu és "aprofitar les tecnologies, innovació i talent del que disposem al nostre territori per poder afrontar el repte de recollir microplàstics en una platja o qualsevol altre indret". Els alumnes s'han mostrat interessats per l'activitat i per l'aprenentatge a partir de reptes reals.

Durant aquestes jornades, la comunitat universitària també ha gaudit d'experiències immersives presentades al Mobile World Capital Barcelona de l'any passat.