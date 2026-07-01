L'amfiteatre de Tarragona estrena una experiència de realitat mixta per viatjar 1.800 anys enrere

Els visitants de l'amfiteatre de Tarragona poden conèixer el monument amb una altra perspectiva gràcies a la realitat mixta. La tecnologia permet els usuaris descobrir amb tot detall com era el monument fa 1.800 anys, quan estava en el seu esplendor, amb imatges superposades al l'edifici. Així, amb la realitat mixta i seguint les indicacions d'un mandatari romà, l'usuari pot veure i escoltar com era un dia de jocs a l'arena i convertir-se en aprenent de gladiador.
La proposta, impulsada per WeRiseUp —la joint venture de PortAventura World i Vekoma—, utilitza ulleres de realitat mixta d’última generació que combinen l’observació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i elements narratius sincronitzats. D’aquesta manera, els visitants podran viure una experiència immersiva sense deixar de percebre en cap moment l’espai real i el valor arqueològic excepcional de l’Amfiteatre.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que “Tarragona té en el seu patrimoni romà un dels seus grans actius culturals, identitaris i també de projecció de futur. Incorporar la realitat mixta a la visita de l’Amfiteatre ens permet explicar la nostra història amb nous llenguatges, arribar a nous públics i fer que el visitant visqui el monument d’una manera molt més propera, comprensible i emocionant”.
L'experiència ja està disponible a un preu de set euros.