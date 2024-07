Salou guarda un minut de silenci per condemnar el feminici d'una dona en mans de la seva parella

Salou ha fet un minut de silenci aquest dilluns per condemnar el feminicidi d'una dona en mans presumptament de la seva parella aquest dissabte. Prop d'un centenar de persones s'han reunit a les dotze del migdia davant de l'Ajuntament per rebutjar el crim i per mostrar el seu escalf als familiars i amics de la víctima, de 84 anys.

"És una tràgica mort, molt sentida a tot el municipi d'una veïna molt coneguda i arrelada", ha expressat el seu alcalde, Pere Granados. Segons dades del Departament d'Igualtat i Feminismes, ja són divuit les víctimes per violència masclista a Catalunya, després de la confirmació del cas de Salou i de la dona assassinada també suposadament per la seva parella a Sabadell.

Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge, ha condemnat aquests feminicidis i ha reclamat un "canvi social de fons" contra la violència masclista, un element "estructural" de la societat patriarcal que "no s'acabarà en una legislatura". Verge ha assegurat que les polítiques feministes "no han anat massa lluny" perquè les dones continuen morint "pel fet de ser-ho". A més, ha denunciat que les violències estan normalitzades i no són un "error del sistema" sinó que "són el sistema".

La consellera ha recordat la tasca del telèfon 900 900 120 que ha notat un increment de demanda de víctimes i també de familiars, amics, veïns o companys de feina.