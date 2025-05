Junts no entrarà al govern de Tarragona

Junts ha decidit no entrar al govern de Tarragona i no pactar amb el PSC. En una compareixença aquest dilluns, el portaveu de la formació, Jordi Sendra, ha argumentat que tot i segellar una entesa amb els socialistes no podrien garantir l'estabilitat de l'executiu, ja que entre els dos partits no tindrien majoria absoluta. Sendra ha afegit que amb tres regidors per nou dels socialistes correrien "els risc de perdre la identitat i quedar dissolts dins el seu projecte polític". A la vegada, ha reconegut "discrepàncies amb el PSC a nivell nacional" per la "seva agenda descatalanitzadora" i que han estat les "reflexions" amb membres del partit, entre ells Carles Puigdemont, el que ha fet que des del grup municipal es decantessin pel 'no'.

Les negociacions entre PSC i Junts ha durat mesos, però en les últimes setmanes s'havien intensificat, amb intercanvis de documents per arribar a una entesa, planificar com seria el nou executiu i establir com es repartirien les àrees.