Hidrogen verd made in Tarragona

Una aliança empresarial entre una empresa tarragonina, una israeliana i diversos inversors entre els quals hi ha Bill Gates o la família Roig de Mercadona preveu posar en marxa el 2030 la primera planta d'electròlisi per produir hidrogen verd de la demarcació de Tarragona. Tal com han explicat aquest divendres els impulsors, una de les particularitats és que tindrà un electrolitzador amb una tecnologia pròpia i innovadora i que ells mateixos es produiran l'energia renovable que l'alimentarà.
D'entrada, l'electrolitzador tindrà una potència de 25MW, que produirà unes 1.250 tones anuals d'hidrogen verd, pels quals necessitaran una inversió d'uns 50 milions d'euros. Si tot va bé, la voluntat és ampliar la potència fins als 150MW cap al 2032.
La planta electrolitzadora està previst que s'ubiqui a la zona de la Boella, entre Reus i Constantí, a tocar de l'AP-7 i l'aeroport de Reus. Un emplaçament que han qualificat d'estratègic perquè es troba a uns quatre quilòmetres del port de Tarragona i entre els polígons petroquímics nord i sud, que serien els principals clients de l'hidrogen verd que es fabricaria. També perquè just al costat està previst que hi passi la xarxa d'Enagás, que ha de connectar amb França, i mitjançant la qual també podrien subministrar part de la producció.
Preu
Tal com han explicat els promotors, un dels elements que poden fer que la factoria sigui especialment competitiva és el preu de venda de l'hidrogen verd. Isaac Justícia, responsable de projectes d'hidrogen de Sun Systems Group, ha detallat que l'objectiu és intentar arribar a un preu de 4 euros/kg d'hidrogen verd, molt per sota dels 12 euros/kg per on es mou aproximadament el mercat de l'hidrogen verd per a mobilitat.
Descarbonització
Amb tot plegat, la voluntat és que el projecte sigui una primera pedra del que ha de ser la descarbonització mitjançant l'hidrogen verd, especialment del polígon petroquímic. Tal com han detallat, inicialment la producció seria de 1.250 tones d'h2verd anuals, mentre que el complex petroquímic de Tarragona té un consum d'unes 4 tones/hora. A banda, la voluntat inicial no és vendre tota la producció a la petroquímica, si no que també volen explorar l'exportació mitjançant el port de Tarragona o la connexió a la línia d'Enagás, que els permetria abastir la indústria de fertilitzants.