Mercaderies per l'interior fa una crida a mobilitzar-se en contra de les pantalles acústiques

Mercaderies per l'interior ha fet una crida a mobilitzar-se dissabte a Tarragona en contra de les pantalles acústiques que ADIF pretén instal·lar al corredor sud. A les 12 del migdia han convocat una manifestació entre el balcó del Mediterrani i la plaça de la Font. El portaveu, Eugeni Sedano, creu que encara estan "a temps" d'aturar-ho tot i que la tramitació del projecte ja està en marxa i s'han rebutjat les al·legacions. Afectarien uns quinze quilòmetres entre Vila-seca i Coma-ruga, al Vendrell.
ADIF va aprovar l'any passat el Pla d'Acció contra el Soroll del Corredor Mediterrani i preveu instal·lar pantalles acústiques de fins a vuit metres en alguns trams. De fet, a Roda de Berà ja n'hi ha i han provocat l'oposició veïnal i del mateix ajuntament. "Aquestes barreres són una mala solució", ha etzibat un dels membres de la plataforma, Ramon Juanola.
Consideren que té "impacte visual i paisatgístic" i creuen que afectaria el turisme. "Malmet el nostre paisatge i va en contra de la normativa paisatgística europea, espanyola i catalana", ha dit Juanola.
També avisen que les pantalles dificultarien l'accés dels cossos d'emergències a la zona en cas d'accident ferroviari. L'entitat detalla que en el cas de l'accident d'Urda, a Toledo, de la setmana passada, els serveis van entrar "ràpidament" a la via perquè hi havia "accessibilitat". En canvi, creuen que amb les pantalles no seria possible.
Mercaderies per l'interior proposa instal·lar unes barreres més baixes de formigó d'1,35 m. Afirmen que estan homologades per ADIF i que ja s'utilitzen a l'Euskotren, al País Basc, i en alguns punts de la xarxa ferroviària d'FGC.