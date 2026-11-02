Comencen les obres prèvies per construir 40 pisos de lloguer assequible a la vall de l'Arrabassada

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest dilluns les obres d’excavació, moviment de terres i adequació del solar del carrer Joan Fuster 21, a la Vall de l’Arrabassada, on preveu construir 40 pisos de lloguer assequible. Els treballs d’excavació tenen un pressupost base de licitació de 760.046,44 euros i una durada prevista de sis setmanes.
Les actuacions previstes inclouen l’excavació en terreny rocós, la retirada i gestió dels materials resultants, la formació de plataformes i talussos, així com totes aquelles operacions necessàries per garantir les condicions adequades d’estabilitat i preparació del solar per a la futura edificació.
El regidor d'Habitatge, Nacho García, ha explicat que s'ha dividit el projecte en dues fases, l'excavació i la construcció, per poder "sincronitzar-nos amb l’obra del solar del costat i així minimitzar l’afectació al veïnat".
Actualment, s'està enllestint el projecte executiu d'aquest edifici de d’habitatges destinats al lloguer social al carrer Joan Fuster número 27. El projecte bàsic de la que ha de ser la primera promoció d'habitatges de lloguer assequible a la zona de Llevant, preveu que els pisos tinguin una superfície entre 70 i 80 metres quadrats construïts.