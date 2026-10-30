Tarragona

Els treballadors de Dow Chemical acorden anar a la vaga del 10 al 13 de novembre

La plantilla acusa l'empresa de no voler negociar el pla que preveu acomiadar 116 persones.

Redacción

Tarragona |

Treballadors de Dow Chemical a Tarragona
Treballadors de Dow Chemical a Tarragona | ACN

Els treballadors de Dow Chemical a Tarragona han acordat anar a la vaga els dies 10, 11, 12 i 13 de novembre. La plantilla ho ha decidit en assemblea, després d'acusar l'empresa de no voler negociar els termes del pla que va posar damunt la taula per acomiadar 116 persones.

A l'assemblea, el comitè d'empresa ha exposat les darreres novetats sobre la situació, i des de la representació dels empleats ja avançaven abans de la cimera que demanarien "una resposta contundent" a la plantilla si des de la direcció no es canvia el rumb. "Per negociar calen dues parts i Dow pràcticament no s'ha mogut; no acceptem que petits ajustos sobre el nombre d'afectats pretenguin presentar-se com un avenç", han apuntat en un comunicat.

Els sindicats exigeixen "una reducció contundent" del nombre d'acomiadaments, alternatives reals que permetin salvar llocs de treball i un pla social proporcional a la magnitud de les mesures plantejades. "Si Dow vol un acord haurà de canviar substancialment la seva posició", han apuntat. Així mateix, han advertit que "eliminar llocs i funcions exigeix garantir que no es comprometran la seguretat de les persones, el manteniment de les instal·lacions ni la qualitat operativa".

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