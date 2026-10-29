Maten a trets un home ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

Un home ha mort després de ser tirotejat aquest dijous de matinada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, segons ha avançat ‘El Caso’. L’home estava ingressat en aquest centre hospitalari per un tiroteig que va tenir lloc a Salou a mitjans d’octubre. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 3.15 hores. Diverses patrulles s’han desplaçat al lloc dels fets, on han localitzat la víctima ferida greument. L’home ha acabat morint.
El Sistema d’Emergències Mèdiques ha activat un equip de suport psicològic per atendre professionals sanitaris. La Divisió d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies dels fets. El cas està sota secret de les actuacions.