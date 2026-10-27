Tarragona assoleix els 420.000 ocupats per primera vegada

La demarcació de Tarragona ha assolit per primera vegada les 420.000 persones ocupades, segons les dades del tercer trimestre de l'Enquesta de Població Activa publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. Són 13.000 persones més que tenen feina respecte el mateix període de fa un any i 4.300 més que el trimestre passat.
Per sectors, els serveis són els que més feina generen, amb 304.300 persones; seguits de la indústria (68.900), la construcció (38.000) i l'agricultura (8.800).
Pel que fa a la taxa d'atur, s'ha situat en el 10,69% en el tercer trimestre del 2026. La xifra es manté estable respecte el mateix període de l'any passat (10,63%).