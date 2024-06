El port de Tarragona inaugura la nova terminal de creuers

El port de Tarragona ha inaugurat la nova terminal de creuers, amb capacitat per gestionar tres vaixells simultanis. Ubicada al moll de Balears l'ha desenvolupada Global Ports Holding, que hi ha destinat 5,5 milions d'euros i que compta amb una concessió per dotze anys de l'Autoritat Portuària de Tarragona.

El president del port de Tarragona, Saül Garreta, ha destacat que "aquesta nova infraestructura permet oferir una operativa molt més còmoda i àgil". La directora de Tarragona Cruise Port, Alba Colet, ha apuntat que l'objectiu de la infraestructura tarragonina és que d'aquí a dotze anys la ciutat rebi uns 250.000 creueristes, més del doble dels 115.000 que van arribar l'any passat.

Colet ha destacat que el port tarragoní "ha anat consolidant el turisme de creuers" en els últims anys perquè és "estratègic", ja que està situat a prop de l'aeroport de Barcelona. "Podem guanyar escales de creuers en trànsit però també dels que comencen i finalitzen el trajecte a Tarragona", ha assenyalat. En una línia similar s'ha expressat l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, que ha comentat que no s'ha de pensar "només en clau local, sinó de territori". "Tenim capacitat per créixer, però ha de ser sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment", ha dit.

MedCruise

Aquest dimarts també ha començat a Tarragona l'assemblea semestral de MedCruise, entitat que representa diferents agents del sector dels creuers i que representa aproximadament el 15% del volum total del negoci a nivell mundial. Durant quatre dies, touroperadors, 21 navilieres, 18 companyies de creuers i mitjans de comunicació internacionals participaran en diferents activitats per conèixer els atractius turístics del Camp de Tarragona i tancaran negocis.