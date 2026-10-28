Els Mossos alerten de possibles convocatòries de Blocus a Tarragona

L'associació de comerciants La Via T de Tarragona ha rebut informació per part dels Mossos d'Esquadra que per aquest dimecres a la tarda es podria produir una convocatòria organitzada per xarxes socials que podria derivar en aldarulls, similars als que es van produir el cap de setmana a Barcelona.
Darrere de la trobada hi hauria Blocus, l'origen del qual és investigat per la policia. De fet, aquestes convocatòries es farien a través de grups de xarxes socials que apareixen i desapareixen cada certa estona. La Via T, principal entitat de comerciants de la ciutat, ha advertit els seus associats perquè estiguin atents a possibles situacions conflictives.
A Reus la situació és similar, després que hagi circulat un cartell on també s'anunciava una convocatòria d'aquestes característiques, en aquest cas per al 6 de novembre.