Habilitats tres centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per als afectats per les pluges

Protecció Civil, en coordinació amb Creu Roja i ajuntaments, ha habilitat tres centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per a possibles afectats per les pluges que des d'aquest dijous cauen principalment a les comarques de l'Ebre, segons ha informat Protecció Civil. El de Tortosa s'ha ubicat al pavelló El Temple i el d'Ulldecona al pavelló de l'avinguda de Terrers, tots dos amb el suport de Creu Roja. Pel que fa a Amposta, s'ha ubicat al Centre de Tecnificació Esportiva i el gestiona l'Ajuntament d'Amposta.
Són espais pensats per donar aixopluc i refugi tant a persones que hagin hagut de ser desallotjades de casa seva com a aquelles que estiguin en trànsit i no puguin continuar el seu trajecte a conseqüència dels aiguats que han afectat el Baix Ebre i el Montsià. A tots plegats també se'ls proporcionarà menjar i aigua.
Prendre decisions
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els alcaldes també són autoritat per prendre decisions com el tancament d'escoles. Ha detallat que, des d'Interior van estar en contacte amb Educació i que la sotsdirecció de Protecció Civil, "a la consulta dels serveis territorials i de les direccions", va fer un escrit "en què quedava clar que d'acord amb les previsions el lògic era tancar les escoles en els municipis clarament afectats". A partir d'aquí, ha insistit que els alcaldes també són autoritat de protecció civil i com a tal poden prendre aquesta decisió. I és que ha defensat prendre mesures segons la informació a cada territori i no de caràcter homogeni des del CECAT "per ser el més eficaç possible".