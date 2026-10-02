Protecció Civil envia un ES-Alert al Baix Ebre i el Montsià i demana no sortir a l'exterior

Protecció Civil ha enviat un Es-Alert per alertar d'inundacions importants al Baix Ebre i el Montsià i demanar no sortir a l'exterior. Les pluges han afectat especialment aquestes dues comarques durant la nit, provocant inundacions urbanes i resposta de barrancs.
L'alerta demana també evitar desplaçaments i no anar a buscar el cotxe ni baixar a soterranis. Si arriba l'aigua, pujar a plantes superiors, afegeix.
Més de 200 litres
Els aiguats d'aquesta nit i matinada han deixat al voltant de 200 litres a alguns punts de les Terres de l'Ebre. Segons dades de Meteocat, Mas de Barberans, al Montsià, ha registrat 226 litres en deu hores entre les deu del vespre i les nou del matí. Només entre les sis i set del matí se n'han acumulat 64, mentre que en les dues hores abans de la mitjanit en van sumar 73 més. A Santa Bàrbara, 210 litres en deu hores. A les Cases d'Alcanar, a la mateixa comarca, han caigut 203,4 litres entre el vespre, nit i matinada, 101 dels quals entre les 6.30 i les 7.30 del matí. El municipi ha superat els 40 litres en mitja hora en tres ocasions aquesta matinada. Al Perelló, al Baix Ebre, els aiguats nocturns han deixat 197,5 litres.
El Meteocat ha alertat que la situació meteorològica continua complicada en aquesta zona i es preveu que continuï així les pròximes hores, amb una línia de vents que permet els nous creixements de tempestes que van entrant de mar cap a interior.