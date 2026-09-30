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L'excap de colla dels Xiquets del Serrallo s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor

El judici es fa a porta tancada a l'Audiència de Tarragona

Redacción

Tarragona |

Audiència de Tarragona
Audiència de Tarragona | ACN

Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo el 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per, suposadament, abusar sexualment d'una menor, que era membre de l'entitat. Fiscalia li demana 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una menor de 16 anys i 7 anys més per un delicte d'obtenció de material pornogràfic.

Segons el ministeri públic, l'acusat i la víctima van iniciar una relació "afectiva" quan ella tenia 14 anys, relació que la jove defineix "de parella". Aquesta es va allargar fins a l'estiu de 2022 durant la qual van mantenir relacions sexuals al domicili i al vehicle d'ell. L'investigat li va demanar fotografies nua. El 21 d'agost de 2022, l'acusat va enviar el missatge que deia 'et retrobaràs amb mi quan estiguis rodejada de mosques i que 'tenia set de venjança'.

El magistrat de la secció quarta de l'Audiència de Tarragona ha decidit que la vista d'aquest dimarts fos a porta tancada. En aquesta jornada ha declarat la víctima mentre que la resta de testificals, així com els informes finals es preveu que es facin aquest divendres.

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