Comença a l'Audiència Nacional el judici del cas Efial

Aquest dilluns comença a l'Audiència Nacional el judici oral pel cas Efial, la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. La branca catalana del cas inclou vuit consistoris, amb tres exbatlles de CDC acusats, i un forat econòmic de 8,7 milions d'euros. S'imputa als dinou encausats suposats delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració, malversació de fons públics, blanqueig de capitals i suborn.
Considerat com una de les derivades de l'anomenat cas 3%, que investigava el suposat finançament il·legal de CDC, el cas Efial va esclatar després que la investigació policial i judicial resseguís el fil obert per l'entramat de corrupció denunciat originàriament a l'Ajuntament de Torredembarra. Anteriorment a aquest procediment, l'Audiència Nacional ja va jutjar fa dos anys i, finalment, va absoldre (tot i que molts havien reconegut els fets), els quinze acusats de pràctiques similars amb la mateixa consultora en set municipis de la Comunitat de Madrid.
A Catalunya, els tentacles de la trama s'haurien establert, principalment, a l'Ametlla de Mar (consistori que xifra en més de 4 milions d'euros els recursos públics defraudats), Ascó (2 milions d'euros), Tortosa (1,6 milions), la mateixa Torredembarra (410.000 euros) o Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (200.000 euros). També, però amb imports força inferiors, a Llinars del Vallès, la Seu d'Urgell i Masquefa.
Segons el relat de Fiscalia Anticorrupció, la consultora aterrava als municipis assumint de forma externalitzada funcions de gestió i adjudicació de recursos públics pròpies dels consistoris. Ho feia, principalment, amb la creació d'una figura instrumental i "fictícia" d'entitat pública empresarial sense activitat específica i pròpia o es desviaven recursos municipals, que eren gestionats com si fossin fons privats per a les tasques encarregades.
Fiscalia i acusacions particulars (només l'exerceixen els ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa) demanen penes de fins a quinze anys de presó. Els consistoris reclamen recuperar els recursos públics defraudats.