Tarragona

Detingut un home per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla

L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució.

Redacción

Tarragona |

GUÀRDIA URBANA
GUÀRDIA URBANA | ACN

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir aquest dimecres un home de 37 anys per haver-se intentat endur dos menors en ple centre de Tarragona mentre es feia un acte de les festes de Santa Tecla, tal com ha avançat 'El Caso'. Els agents el va arrestar com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa.

Els fets van passar a la plaça Verdaguer pocs minuts abans de les nou del vespre, quan dues dotacions del cos van ser requerides per uns pares, que els van informar que un home que hi havia a la zona es volia emportar dos menors. Els mateixos ciutadans van poder-ho impedir i poc després els policies el van poder identificar i detenir.

L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució. El cas l'han assumit els Mossos d'Esquadra, que continuen practicant diligències, a l'espera que l'arrestat passi a disposició judicial.

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