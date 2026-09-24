L'Aldea, Deltebre i la Ràpita posen a prova un sistema per perfeccionar l'alerta i la resposta a l'emergència climàtica

L'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema que permet perfeccionar les alertes i ajustar la prevenció i les actuacions davant d'episodis meteorològics extrems, com els temporals de pluja o els episodis de vent. Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa HYDS, responsable del sistema Argos amb què treballa el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya).
L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el DUPROCIM (documents de Protecció Civil municipals) de cada localitat, vincular cada situació de risc a actuacions concretes i alertar de temporals violents amb una antelació de deu dies a dues hores. La contractació l'ha fet la Mancomunitat DeltaGestió i és una eina pionera a la província de Tarragona.
L'Argos City no suposa "duplicar els sistemes d'alarmes" sinó que ha de perfeccionar la previsió i la resposta davant d'uns fenòmens meteorològics que fa anys que castiguen el territori, sobretot durant la tardor i l'hivern. "Particularment, és el moment de l'any que més neguit pateixo a l'alcaldia, el que més ens fa perdre la son. Per això, hem de tenir més serveis per a la ciutadania i per al consistori, per poder estar més segurs en els episodis que tenim de pluja", ha defensat Xavier Royo, alcalde de l'Aldea. "Estem preocupats i ocupats de forma intensa en l'emergència climàtica i en tots els recursos que poguéssim destinar a millorar-ne els efectes i la prevenció", ha afegit.
L'aplicació integra totes les fonts d'informació meteorològica i hidrològica disponibles amb els plans municipals de protecció civil (DUPROCIM) digitalitzats i pot preveure un episodi extrem, observar com evoluciona i determinar quines actuacions cal dur a terme en cada moment.
Preveure, observar i actuar
En la fase de previsió, el sistema pot avisar fins deu dies abans de la possibilitat que es produeixi un fenomen meteorològic advers. En aquest moment, s'activa una fase d'alerta per avisar i posar els responsables municipals en alerta. El sistema passa llavors de la fase de previsió a la d'observació, que fa en temps gairebé real, a través de les dades de sensors, estacions meteorològiques, radars i altres fonts. HYDS compta amb una tecnologia que permet estimar la precipitació acumulada i la que es pot produir les hores següents. El sistema actualitza les dades cada sis minuts.
Aquest seguiment permet generar avisos amb una antelació d'una o dues hores i efectuar càlculs d'intensitat de precipitació o vents, o del risc d'inundació al municipi. En darrer terme i amb la informació dels DUPROCIM, Argos City posa en marxa els protocols d'actuació i, segons el nivell d'emergència, indica quines accions dur a terme.